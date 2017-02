Capcom heeft eerder deze maand een compleet nieuw handelsmerk geregistreerd voor Deep Down. Wat dat te betekenen heeft, valt natuurlijk nog af te wachten. Het zou kunnen dat het eerder om een voorzorgsmaatregel gaat, aangezien hun eerste handelsmerk voor de game vorig jaar nog verlengd werd, maar mogelijk voor een laatste keer. Dit nieuwe handelsmerk zou het oude dan vervangen, al betekent dat dus niet dat er ook snel nog iets concreet mee gedaan zal worden.

In 2013 onthulde Capcom Deep Down als nieuw IP, waarna we regelmatig nieuwe stukjes info en trailers voorgeschoteld kregen. Inmiddels echter is de game nog steeds niet gelanceerd en het is ook al van in 2015 geleden dat Capcom het er nog eens echt over heeft gehad.