Een zekere Byuu, een SNES emulator developer en game archivist, beleeft momenteel niet de beste tijd van zijn leven. Een tijd geleden begon hij met een project om alle SNES-games van over heel de wereld digitaal te archiveren, een project dat aanvankelijk goed begon. Zo kocht hij voor ruim 10.000 dollar alle 725 SNES-games die ooit gelanceerd werden in de VS. Die digitaliseerde hij en vervolgens verkocht hij de collectie weer, om daarna van de opbrengt, aangevuld met nog eens 10.000 dollar eigen middelen, alle 1450 Japanse SNES-games te kopen. Daarna was het tijd voor de PAL-regio, en toen ging het mis.

Byuu had zelf geen centjes op overschot meer, maar kon rekenen op de hulp van een zekere Smarthuman, een Europese verzamelaar die hem zijn collectie zou opsturen, in verzendingen van telkens 100 games die dan gedigitaliseerd werden om vervolgens teruggestuurd te worden naar de eigenaar. Bij een eerste lading verliep dit goed, maar bij een volgende lading hield de tracking plots op. USPS lijkt geen idee te hebben van waar de zending zich bevindt en dus zijn de 100 games spoorloos. Byuu sluit niet uit dat er kwaad opzet in het spel is, maar de waarheid zal mogelijk nooit boven water komen. Hij looft alleszins een beloning uit voor wie de zending kan terugvinden, en vraagt mensen uit te kijken naar eventueel verdachte aanbiedingen op eBay en dergelijke.

De waarde van de 100 games wordt geschat op 7500 tot 10.000 dollar, wat onder meer te maken heeft met het feit dat het om PAL-games gaat. Die worden doorgaans als de meest waardevolle beschouwd. De duurste exemplaren in de verloren zending zijn Castlevania IV, Castlevania: Vampire’s Kiss, First Samurai, The Firemen, Demon’s Crest, Mega Man 7, Mega Man X, Mega Man X2, Mega Man X3, Ninja Warriors en Incantation. Ze zijn ook erg waardevol omdat het om originele SNES-games gaat en het is hem om de originele staat van de games te doen voor Byuu en zijn project. Latere versies werden immers vaak aangepast en zelfs Virtual Console-versies van Nintendo zelf gaan niet altijd terug op de oorspronkelijk uitgebrachte versie.

Doordat de 100 games nu verdwenen zijn, stopt Byuu definitief met het archiversingsproject. Enerzijds omdat het nu sowieso erg moeilijk wordt om alle games nog effectief te digitaliseren, en anderzijds omdat hij de collectie van andere verzamelaars niet langer op het spel wil zetten. Hij is ook van plan om maandelijks geld opzij te zetten zodat hij Smarthuman kan vergoeden voor het verlies van zijn 100 games.