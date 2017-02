Dat Half-Life 3 ooit nog zal verschijnen, valt inmiddels sterk te betwijfelen. Dat neemt echter niet weg dat vanuit Valve zelf af en toe bewust verwarring gezaaid lijkt te worden, onder meer door Half-Life 3 teasers die af en toe eens opduiken, bijvoorbeeld in patch notes of game codes. Of wat te denken van de Half-Life 3 t-shirts die medewerkers van Valve ooit eens hebben gedragen tijdens de Game Developers Conference?

De nieuwste melding van een "Half-Life 3 spotting" kwam er recent op basis van onderstaande foto. Op het eerste zicht is er niet meteen iets dat de aandacht trekt, maar wie beter naar het scherm op de achtergrond kijkt, ziet het Half-Life icoon met een 3 erbij. Wat de "w3" eronder betekent, is niet bekend, maar het loutere feit dat er blijkbaar een icoontje staat van Half-Life 3 was genoeg om de speculaties weer aan te wakkeren.

Toen de top van Valve ermee geconfronteerd werd, was die evenwel snel om de verwachtingen te temperen. Greg Coomer liet weten dat dergelijke iconen al lang regelmatig opduiken in de kantoren van Valve, maar dat men niet weet wie ze er heeft gezet of wat ze precies inhouden of betekenen. Gabe Newell dan weer bevestigde dat enkele "kinderachtige" werknemers van Valve eens Half-Life 3 t-shirts hebben gedragen tijdens de Game Developers Conference.

Kortom: sommige werknemers van Valve lachen al eens graag door Half-Life 3 hints te droppen, goed wetende dat er eigenlijk niets van aan is. Maar misschien doen ze meer dan alleen maar een grapje maken natuurlijk, misschien houden ze ook de hoop en de mythe in leven.