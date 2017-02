Bethesda heeft bevestigd dat het ook dit jaar een eigen E3-persconferentie zal houden. Die zal opnieuw op zondag plaatsvinden, dus het feit dat Microsoft nu is verhuisd naar zondag verandert niets aan de planning van Bethesda. Wel is het zo dat beide persconferentie enkel in de VS zelf op zondag plaatsvinden. De persconferentie van Bethesda zou qua uur namelijk ongeveer op hetzelfde moment plaatsvinden als vorig jaar, wat in de praktijk betekent rond 04:00 onze tijd in de nacht van zondag op maandag. De persconferentie van Microsoft staat gepland voor zondagavond om 23:00 onze tijd.