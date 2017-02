The Pokémon Company en Mattel hebben een samenwerking afgesloten rond Pokémonspeelgoed van Mega Construx. Mega Construx is het speelgoed van Mega Bloks dat meer is gericht op oudere kinderen, daar waar Mega Bloks vooral voor kleine kinderen zijn. Vanaf deze zomer zullen er in de winkel heel wat figuren van Pokémon te vinden zijn, die gemaakt zijn van het blokkenspeelgoed.