In april verschijnt The Silver Case van Suda51 voor PS4, 18 jaar nadat de game oorspronkelijk voor de originele PlayStation werd gelanceerd, zij het enkel in Japan. NIS America heeft nu laten weten dat de nieuwe PS4-versie twee extra hoofdstukken zal bevatten, genaamd Yami en White Out Prologue. Yami vindt enkele maanden na het laatste hoofdstuk van de originele game plaats en doet dienst als een definitief einde. White Out Prologue speelt zich nog enkele jaren later af en linkt The Silver Case en de sequel, The Silver Case: Ward 25, aan elkaar.