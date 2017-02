Ubisoft heeft een minigame genaamd A World With No Heroes gelanceerd ter promotie van Ghost Recon Wildlands. Het betreft een interactieve map van de spelwereld die je meer informatie verschaft. Af en toe zal je gewezen worden op een vuurgevecht of een achtervolging die ergens plaatsvindt, waarna je doelwitten moet zien te identificeren. Haal je een score van minstens 50% dan word je beloond met in-game extraatjes voor Ghost Recon Wildlands. Prijzen zijn 4 unieke emblemen en een XP boost van 2 uur.