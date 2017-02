Volgende week wordt de Nintendo Switch officieel gelanceerd en in aanloop naar die release heeft Nintendo zijn online accountsysteem alvast van een update voorzien. De nieuwe Nintendo Online Service zal bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van het oude Nintendo Network ID om spelers elkaar te laten vinden, maar in plaats daarvan werken met een Nintendo Account. Daarvoor kan je een ID instellen die uniek is voor jou en door niemand anders gebruikt kan worden. Snel je User ID (Gebruikers-ID) van voorkeur gaan claimen is dus de boodschap.

Voor alle duidelijkheid: dit is het ID op basis waarvan andere spelers jou kunnen vinden, maar dit User ID kan nog verschillen van je feitelijke nickname die wordt weergegeven. Je User ID kan dus Jay2000 zijn terwijl je getoonde gebruikersnaam/nickname Jay is.