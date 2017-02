Vanaf vandaag kunnen we aan de slag met Halo Wars 2, maar wie meteen het competitieve circuit wil verkennen, is eraan voor de moeite. Hoewel competitive multiplayer ranking in de game voorzien is, is het systeem nog niet actief. 343 Industries en Microsoft hebben daar echter een reden voor.

Competitive multiplayer ranking nog niet vanaf het begin actief hebben, blijkt een bewuste keuze te zijn. Enerzijds wil men spelers zo een meer casual omgeving bieden om de game te leren kennen, zonder dat er meteen grote gevolgen aan vasthangen wat ranking betreft. Anderzijds hoopt men op deze manier nog heel wat feedback te kunnen verzameken voor de balans van de game. Daar kan dan nog wat aan gesleuteld worden alvorens competitive ranking geactiveerd wordt.