Bij Square Enix zijn ze al een tijdje bezig met het ontwikkelen van nieuw IP, terwijl tegelijk natuurlijk nog sterk wordt ingezet op bestaande franchises, zoals Final Fantasy. In dat kader heeft Square Enix nu een nieuwe studio, Studio Istolia, opgericht, met aan het hoofd Hideo Baba, die we vooral kennen als producer van de Tales of-games.

Baba zal producer van dienst zijn voor Project Prelude Rune, een nieuwe RPG waar nog niet veel over bekend is. De game zou een "nieuwe fantasie" brengen in een land dat barst van het leven. De mensen die er wonen, gekoesterd door de aarde, durven ervan te dromen te vechten voor wat goed is.