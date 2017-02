De RPG Star Ocean: Till the End of Time komt met zijn Director's Cut naar de PS4. Dat houdt ook meteen in dat de game een HD-remaster krijgt. Oorspronkelijk verscheen het spel in 2003 voor de PS2 en een jaar later kwam de Director's Cut ook naar Europa. Binnenkort kunnen we ons dus verwachten aan een opgepoeste versie van Star Ocean: Till the End of Time Director’s Cut. In onderstaande video krijg je alvast een eerste blik op de remaster vanaf 1:13:02.