Infinity Ward heeft een update gegeven omtrent updates en DLc die er zitten aan te komen voor Call of Duty: Infinite Warfare. Het minder goede nieuws is om te beginnen dat de beloofde emblem editor niet meer deze maand zal verschijnen. Men moet nog wat extra testwerk verrichten, waardoor de release nu voorzien is voor midden maart. Volgens Infinity Ward zal het het wachten wel waard zijn.

Deze maand zal wel nog een update verschijnen die enkele nieuwigheden toevoegt. Zo zal een 360° rig rotation toegevoegd worden aan rig models in de menu's, waardoor je voortaan kan zien hoe je aanpassingen er uit elke hoek uitzien. Ook de Winner's Circle wordt aangepast zodat je rigs het laatste wapen tonen dat je die match gebruikt hebt.

Verder geeft Infinity Ward aan hard te werken aan nieuwe DLC en features voor Infinite Warfare. Nieuwe content wil men op een regelmatige basis lanceren om de game zo fris te houden. Onderstaande zaken staan alvast op het menu voor de toekomst:

Adding a new mission team, with its own equipment and gear to chase

Adding a community poll giving you a say in picking the upcoming weeklong, featured game mode

Adding new features for scorestreaks, the Quartermaster, and more

Increasing prestige levels to grant a fresh challenge to our most skilled players