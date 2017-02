Twitch is de laatste tijd goed bezig met het introduceren van nieuwe features. De nieuwste feature nu is Drops, dat ontwikkelaars helpt om hun publiek op Twitch te belonen. Ontwikkelaars kunnen zich namelijk bij Twitch aanmelden om gebruik te maken van Drops, waarbij op basis van bepaalde elementen bijvoorbeeld in-game items cadeau kunnen gedaan worden aan wie naar hun games kijkt of wie hun games speelt op Twitch. Wat dat betreft lijkt dit model aan te leunen bij wat Valve reeds deed door in-game beloningen te geven voor het kijken naar DOTA 2-kampioenschappen.

Het nieuwe initiatief lijkt voor alle betrokken partijen een win-win situatie te zijn. Ontwikkelaars krijgen een extra mogelijkheid om hun fans te belonen, wat ook hun games op zich ten goede komt, terwijl Twitch op deze manier mogelijk ook extra kijkers lokt aangezien het via Twitch is dat de extraatjes gerealiseerd worden. Kijkers en streamers plukken er natuurlijk ook de vruchten van, aangezien zij beloond worden.