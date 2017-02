Wat eigenlijk al verwacht werd, is nu bevestigd door Nintendo: de Nintendo Switch zal bij launch geen Virtual Console ondersteunen. Hoewel de eShop wel beschikbaar zal zijn voor downloads, zal het dus niet gaan om downloads van retro games. Nintendo heeft naar eigen zeggen in de toekomst wel nog meer te melden omtrent de Switch en Virtual Console, dus later wordt de feature waarschijnlijk nog wel toegevoegd. Tot dan moeten we het stellen met wat effectief voor de Switch wordt uitgebracht.