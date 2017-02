In 2014 werd Irrational Games min of meer afgesloten als hoofdstuk voor Ken Levine, waarna hij met een tiental andere werknemers van de ontwikkelaar een nieuwe studio oprichtte. Nu is daar eindelijk een naam voor aangekondigd, zijnde Ghost Story. Die naam zou meteen weergeven waar de studio voor staat, want Ghost Story wil "immersive, story-driven" games maken voor mensen die van games houden en die er ook iets meer van verwachten.

De nieuwe games van Ghost Story zouden opnieuw aantrekkelijk moeten zijn voor fans van BioShock, maar tegelijk zou men dankzij een nieuwe focus ook in staat zijn om nieuwe ervaringen te creëren die qua gameplay even uitdagend zijn als de verhalen.

Over een eerste project kan Ghost Story nog niet veel zeggen, maar blijkbaar betreft het een sci-fi game met RPG-elementen. Dat Ghost Story nu echt uit de startblokken schiet richting de buitenwereld doet vermoeden dat meer nieuws omtrent een eerste game misschien niet lang meer op zich laat wachten.