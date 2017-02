Nate Nanzer, Global eSports Director bij Blizzard, heeft tegenover de Zuid-Koreaanse media wat details gelost omtrent de competitieve Overwatch League die Blizzard zelf in het leven gaat roepen. Die zou in het derde kwartaal van dit jaar van start gaan, zij het blijkbaar in een wat compactere vorm omdat de League dan nog in zijn kinderschoenen staat. Teams worden gevormd, concepten worden uitgeprobeerd, en vanaf 2018 zouden dan reguliere seizoenen volgen met een constistent schema.