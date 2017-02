Een week geleden nog berichtten we over Byuu, die het op zich had genomen om elke originele SNES-game die ooit uitgebracht werd te digitaliseren. Het project heeft hem al veel geld gekost, evenals stress opgeleverd, zeker toen bleek dat de post een lading van zeldzame games, goed voor een waarde van ongeveer 10.000 dollar, was kwijtgespeeld. Daarop besloot Byuu het project stop te zetten, maar inmiddels is er goed nieuws: de games zijn terecht.

Na de aanzienlijke aandacht die zijn verhaal kreeg via heel wat grote websites, werd Byuu gecontacteerd door iemand van USPS die blijkbaar iets meer te zeggen had binnen het bedrijf dan de mensen waar hij tot dan contact mee had gehad over de kwestie. De zaak werd grondig uitgespit en uiteindelijk bleek dat het pakketje games een aanzienlijke omweg had gemaakt omdat het label dat erop kleefde door de machines van USPS kapot was gegaan, waardoor essentiële informatie voor een goede verwerking ervan niet meer (automatisch) gelezen kon worden. Daardoor werd het pakket van hier naar daar gestuurd, zonder dat het systeem wist waar het precies zat. Uiteindelijk kon het echter toch getraceerd worden en kon het dus bij Byuu geleverd worden.

Byuu gaat dus opnieuw aan de slag met zijn project, al zal hij het voortaan wel anders aanpakken. Zo zal hij geen grote zendingen van games als deze meer organiseren, omdat het risico dus bestaat dat er iets goed fout loopt en dat maakt hij liever niet meer mee.