Vorig jaar al werd bevestigd dat The Incredible Adventures of Van Helsing, dat reeds voor pc en Xbox One verscheen, ook naar PS4 zou komen en nu is er een concrete releasedatum bekend voor die PS4-versie, zijnde 1 maart, later deze week dus. Het gaat om een Extended Edition, die meteen alle DLC bevat. Ook zou de PS4 (Pro)-versie een betere resolutie en frame rate kennen.