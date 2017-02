Nog een maandje geduld en we kunnen officieel aan de slag met Mass Effect: Andromeda. De game verschijnt voor pc, PS4 en Xbox One en wie de pc-versie in huis haalt, weet inmiddels waar zijn of haar systeem best aan kan voldoen om de game deftig te kunnen draaien:

MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

PROCESSOR: Intel Core i5 3570 or AMD FX-6350

MEMORY: 8 GB RAM

VIDEO CARD: NVIDIA GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

HARD DRIVE: At least 55 GB of free space

DIRECTX: DirectX 11

RECOMMENDED SYSTEM REQUIREMENTS