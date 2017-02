Twitch heeft aangekondigd dat het komende lente zelf games zal verkopen via zijn website. Bezoekers zullen rechtstreeks onder een stream een game kunnen aanschaffen, waarbij 5% van de prijs naar de streamer gaat langs wie je de game hebt gekocht. 70% zou naar de uitgever en ontwikkelaar van de game in kwestie gaan, en de rest gaat (vermoedelijk) naar Twitch zelf. Wordt een game gekocht via het kanaal van een uitgever zelf, dan krijgt die dus 75% van de prijs. Het is een zoveelste nieuwe ontwikkeling bij Twitch, dat ook in deze nieuwe feature een win-win ziet voor alle partijen.