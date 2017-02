Overdosis zout bij de hand? Goed, want mogelijk heb je het nodig. Er is namelijk een screenshot opgedoken van wat mogelijk de nieuwe Assassin's Creed is. Dat er te vroeg beeldmateriaal van een nieuwe Assassin's Creed naar buiten komt, is inmiddels geen verrassing meer, aangezien het de voorbije jaren regelmatig gebeurde, maar daarom is dit beeld natuurlijk nog niet authentiek.

De bron van de screenshot is een Reddit-gebruiker genaamd ovidex, maar hij/zij blijft verder stil over hoe hij/zij aan het beeld is geraakt. Blijkbaar gaat het hier ook om een crop van een screenshot die dezelfde gebruiker een maand geleden ook al postte, maar waar toen weinig reactie op kwam.

Wat we zien, lijkt alleszins wel te passen in het plaatje van wat we weten over de nieuwe Assassin's Creed, of toch van wat we denken te weten. Er zijn immers al langer dan vandaag aanwijzingen dat de nieuwe Assassin's Creed, die de codenaam Empire heeft, zich in het oude Egypte zou afspelen. Deze screenshot past dus in dat plaatje, al lijkt het schild van het personage dat we zien wel eerder Grieks aan te voelen.

Echt of niet? Dat valt nog af te wachten, en tot dan geven we het jullie gewoon maar ter info mee, vooral omdat het niet de eerste keer zou zijn dat beelden van een nieuwe Assassin's Creed te vroeg opduiken. Ook van Assassin's Creed Empire doken eerder trouwens al vermoedelijke beelden op, al ging het toen eerder om menuschermen.