Vanaf 14 maart kan je met de PS VR aan de slag met Leave The Nest van Kaio Interactive. De game is al een tijdje beschikbaar voor HTC Vive en laat je in de huid kruipen van een boel vogels, waarbij het de bedoeling is om te navigeren door een aantal verschillende omgevingen. De levels zijn allemaal oneindig en het is de bedoeling dat je zover mogelijk geraakt. De Move controllers zullen dienst doen als je vleugels.