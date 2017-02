In de Verenigde Staten verzet de Entertainment Software Association, een organisatie die belangen van partijen als Sony, Microsoft, Nintendo en vele andere game developers en publishers verdedigt, zich tegen een zogenaamde "right to repair" wet die tegenwoordig in heel wat staten wordt voorgesteld.

De "right to repair" wet wil het recht beschermen van consumenten om producten die ze zelf gekocht hebben te repareren als ze kapot zijn. In dat geval verliezen ze wel hun recht op garantie, maar zelfs als ze dat risico willen lopen is een apparaat zelf maken vaak niet zo makkelijk, niet in het minst omdat er weinig informatie over de (interne) werking en samenstelling van een product beschikbaar is. Dat is precies wat de wet wil aanpakken. Bedrijven zouden door de wet namelijk verplicht worden om meer informatie te geven over hun producten, zodat de consument aan de hand van die informatie in principe in staat moet zijn om problemen te detecteren en zelf op te lossen.

Als de wet wordt goedgekeurd, zou dat voor heel wat bedrijven een doorn in het oog zijn, aangezien ze zo mogelijk hun "repair monopoly" verliezen, iets waar ze doorgaans ook wel een centje aan verdienden.