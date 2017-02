Sociable Soccer stond aanvankelijk gepland voor een release in het eerste kwartaal van dit jaar, maar dat is niet langer het geval. Men heeft meer tijd nodig voor de ontwikkeling en daarom is nu aangekondigd dat de game gewoon ergens dit jaar zal verschijnen.

Sociable Soccer, dat in zekere zin een opvolger is voor Sensible Soccer, staat gepland voor pc, PS4, Xbox One, iOS en Android, al liggen finale platformen nog niet vast. De game zou ook speelbaar zijn in VR.