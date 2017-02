Via het Japanse Famitsu magazine is Omega Labyrinth Z aangekondigd door D3 Publisher. De game wordt ontwikkeld voor PS4 en PS Vita, maar over een releasedatum is nog niets bekend.

Omega Labyrinth Z is de game die geteased werd door D3 Publisher via een website waar een stel borsten te zien was met de boodschap ze niet aan te raken. Elke betasting zou de onthulling namelijk een seconde uitstellen. Natuurlijk werden de borsten massaal betast, waardoor de onthulling al snel een jaar op zich zou laten wachten. Daarop werd beslist om dit aspect van de teaser website toch maar achterwege te laten.