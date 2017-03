Toen Rovio op de proppen kwam met Angry Birds leek er geen einde te komen aan het succes van het bedrijf, maar uiteindelijk bleek de limiet bereikt te zijn en dat resulteerde in een moeilijke periode, gekenmerkt door ontslagen, herorganisaties en natuurlijk minder inkomsten. De laatste tijd gaat het echter weer beter en beter met het Finse bedrijf, getuige daarvan ook de cijfers van 2016.

In 2016 haalde Rovio een omzet van 190 miljoen euro, wat 34% meer is dan in 2015. De winst bedraagt ongeveer 17,5 miljoen euro, maar daar moeten wel nog belastingen op betaald worden. Alleszins is ook dat meer dan in 2015. Vooral de eerder nog sputterende gamedivisie van Rovio deed het in 2016 aanzienlijk beter dan voorheen. De omzet daar was 159 miljoen euro, goed voor een stijging van 40% tegenover 2015, terwijl de winst naar 29,6 miljoen euro klom, goed voor een toename van maar liefst 640% tegenover 2015. Ook daar echter moet wel nog belasting op worden betaald.

Hoe dan ook lijken de herorganisaties en nieuwe focus (op free-to-play games en games-as-a-service) hun vruchten dus af te werpen voor Rovio, dat wel nog steeds sterk rekent op Angry Birds.