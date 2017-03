Onlangs doken berichten op dat de cartridges van Nintendo Switch games een erg slechte smaak zouden hebben, waarna heel wat mensen die het systeem en wat games reeds in hun bezit hadden eraan begonnen te likken. Heel wat van die mensen bevestigen die berichten en blijkbaar smaken ze echt wel slecht, zo slecht dat het niet louter toe te schrijven is aan het feit dat ze nu eenmaal van plastiek zijn gemaakt.

Iemand van Nintendo heeft inmiddels bevestigd dat de cartridges bewust een erg bittere smaak hebben gekregen door er een goedje genaamd denatoniumbenzoaat over te gooien. Denatoniumbenzoaat is de meest bittere chemische component die bestaat, maar is niet giftig. Het is ongeveer hetzelfde spul waarmee ouders de nagels van hun kinderen soms lakken om nagelbijten te voorkomen. Het is zo bitter dat je het meteen weer uit je mond haalt, en dat is dus de bedoeling: voorkomen dat mensen, en dan vooral kinderen, per ongeluk de kleine cartridges in hun mond steken en inslikken.