Square Enix Collective heeft aangekondigd dat het de game Children of Zodiarcs gaat uitgeven op pc en PS4. De game is een tactical RPG, die eerder al voldoende geld wist te verzamelen op Kickstarter en die zijn inspiratie haalt bij games als Final Fantasy Tactics, Shining Force en kaartspellen als Magic: The Gathering. Children of Zodiarcs verschijnt later dit jaar en wordt ontwikkeld door Cardboard Utopia.