Microsoft lijkt de weg voor te bereiden om virtual reality en augmented reality naar Xbox One en Project Scorpio te brengen. In 2018 zouden de twee platformen mixed reality API's krijgen die deel uitmaken van het UWP-platform van Microsoft, en die het dus mogelijk zullen maken om VR- en AR-apps te ondersteunen. In principe betekent dit dat de consoles virtual reality headsets zullen ondersteunen.

Tegelijk is aangekondigd dat deze maand dev kits van een "eigen" virtual reality headset van Microsoft naar ontwikkelaars worden gestuurd. Deze worden gemaakt door Acer en zijn in eerste instantie bedoeld voor de ontwikkeling van VR-apps voor platformen van Microsoft. In het komende "holiday season", dat voor Microsoft begin oktober begint, zou een consumentenversie van deze VR-headset beschikbaar komen, al is niet duidelijk of het dan gaat om dé VR-headset van Microsoft. Officieel is ondersteuning voor Xbox One en Project Scorpio trouwens niet bevestigd, al wordt die ondersteuning dus wel sterk gesuggereerd voor 2018.

De VR-headset van Acer heeft twee LCD-panelen met een 1440 x 1440 resolutie, een 90Hz refresh rate, ingebouwde audio en microfoon, en wordt verbonden met pc's via usb 2.0 en usb 3.0. Een van de belangrijkste features van de headset is de inside-out tracking die ondersteund wordt in alle mixed reality toestellen van Microsoft, waaronder HoloLens. Deze tracking zit in het systeem zelf en vereist dus geen externe sensoren, in tegenstelling tot de Oculus Rift, HTC Vive en PlayStation VR.