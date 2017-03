Je weet het of je weet het niet, maar inmiddels is de Nintendo Switch officieel gelanceerd en dus duikt het nieuwe platform van Nintendo regelmatig op via sociale media. In Japan is dat niet anders, alleen trekt daar momenteel één bepaald aspect van de Switch nogal de aandacht. Japanners vermoeden namelijk dat er een homoseksuele pornoster in de Nintendo Switch zit.

Alles draait om een van de figuurtjes die te zien zijn bij het Photo Album scherm van de Switch. Die figuur zou namelijk als twee druppels water lijken op "GO", een personage uit A Midsummer Night's Lewd Dream, een homopornofilm die in Japan is uitgegroeid tot een meme omwille van het over-the-top acteerwerk en het nogal belachelijke scenario. Ook nu nog duiken memes rond de game nog regelmatig op in Japan, en de gelijkenis tussen de Switch-figuur en de pornoster zullen mogelijk weer voor een boost zorgen.

De vraag is nu natuurlijk of iemand bij Nintendo bewust voor de gelijkenis heeft gezorgd, dan wel of het toeval is, maar vermoedelijk zullen we nooit antwoord krijgen op die vraag.