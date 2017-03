Officieel is het nieuws nog niet aangekondigd, maar een iets te vroeg verschenen pagina op de website van Nintendo laat er weinig twijfel over bestaan: Goodbye! BoxBoy! komt naar het Westen, al zal de derde 3DS-game in de reeks hier door het leven gaan als Bye-Bye BoxBoy! De game zou 23 maart verschijnen en blijkbaar mogen we ons ook aan een demo verwachten.