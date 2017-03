Bloodstained: Ritual of the Night, een spirituele opvolger voor Castlevania, komt naar de Nintendo Switch. Dat is toch wat af te leiden valt uit nieuws naar Switch-gebruikers op het systeem te zien kregen. Concreet ging het om de komst van heel wat indie games naar de Switch, waarvan we het grootste deel al kenden, maar het logo van Bloodstained (midden voorlaatste kolom) is nieuw. Bloodstained stond aanvankelijk gepland voor de Wii U, maar omdat de game pas in 2018 zou verschijnen is men vermoedelijk overgeschakeld naar de Switch.