Vorige maand al werd aangekondigd dat Homefront: The Revolution deze maand nieuw leven ingeblazen zou krijgen en nu is aangekondigd dat dat deze week zal gebeuren. Om te beginnen is vandaag een update uitgerold die het volgende met zich meebrengt:

Support for our third and final DLC, Beyond The Walls (Releasing 08/03)

Console Trial Mode with unlimited free access to Resistance Mode

Playstation 4 Pro Support

Various bug fixes

Later deze week, op woensdag 8 maart, wordt dus ook nog Beyond the Walls gelanceerd. Dat zou normaal gezien de laatste grote uitbreiding moeten zijn voor de game.