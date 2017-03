Wie last heeft van dode pixels op het scherm van zijn of haar Nintendo Switch hoeft volgens Nintendo niet te panikeren. Op de website van Nintendo valt namelijk te lezen dat kleine hoeveelheden dode pixels nu eenmaal een eigenschap zijn van LCD-schermen. Dode pixels zijn volgens Nintendo dus "normaal" en geen defect.

Het standpunt van Nintendo doet enigszins de wenkbrauwen fronsen en doet denken aan het standpunt van het bedrijf toen de Nintendo 3DS werd gelanceerd. Ook daar doken dode pixels bij op en ook toen stelde Nintendo dat dit normaal is. Onder druk van heel wat klachten echter werd vervolgens een ander standpunt ingenomen, en raadde Nintendo gebruikers aan om eerst nog enkele weken met hun systeem te spelen, om te kijken of het hen echt stoorde. Was dat het geval, dan kon beroep gedaan worden op de garantie.

Hoewel Nintendo ergens wel gelijk heeft dat één dode pixel niet per se een invloed hoeft te hebben op je speelervaring, is het natuurlijk wel degelijk een defect waarvan je als klant, als je er last van hebt, liever niet hoort dat het normaal is, en waarvoor je gewoon beroep wil kunnen doen op garantie. Mogelijk zal Nintendo zijn communicatie hieromtrent nog aanpassen om gebruikers minder tegen de borst te stoten, maar vooralsnog is dat nog niet gebeurd.