De multiplayer DLC voor Mass Effect: Andromeda zal gratis zijn. Dat valt af te leiden uit het antwoord van Aaryn Flynn van BioWare op een vraag die via Twitter werd gesteld. Flynn zei dat het voor Mass Effect: Andromeda hetzelfde in zijn werk gaat als bij Mass Effect 3, dat ook gratis multiplayer DLC had.

Dat de nieuwe Mass Effect gratis multiplayer DLC zou krijgen, hing al enigszins in de lucht, aangezien voor de game geen Season Pass voorzien is. De vraag is wel nog hoe het zit met eventuele singleplayer DLC. Verder zullen trouwens wel loot boxes aanwezig zijn, die spelers kunnen ontgrendelen door de game te spelen of door echte centjes uit te geven.