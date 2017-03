Vandaag gaat het Free 50 Frenzy event van start in WildStar. De blikvanger van dit event is de character boost die spelers krijgen, waarmee ze één personage in de MMO meteen naar level 50 kunnen boosten. Deze boost is wel maar één keer beschikbaar, dus goed nadenken alvorens hem te gebruiken is de boodschap. Concreet bevat de boost het volgende:

Full set of Assault (DPS) gear already equipped

Bag of Support Gear: Full set based on class Support role (tanking/healing)

Bag of Path Rewards: Stuff you’d normally get for your Path while levelling

Mount: Something to Ride around on!

The ability to transport your housing plot!

Het Free 50 Frenzy event gaat van start zodra de Power of the Primal Matrix update vandaag arriveert. Deze nieuwe, grote update voor WildStar brengt een nieuwe endgame voor het progressiesysteem van de game, waardoor max-level spelers weer verder kunnen. De update brengt ook nieuwe Dungeons, Expeditions en meer.