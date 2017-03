Tijdens E3 2015 werd ION aangekondigd, een space survival game van Dean Hall, de maker van DayZ. Sindsdien is het echter stil gebleven rond de game, die voor pc en Xbox One zou verschijnen. Enig onderzoek van Eurogamer heeft nu uitgewezen dat ION inmiddels een dood project is, waar al lang niet meer actief aan wordt gewerkt.

Dean Hall zou zich er niet meer mee hebben beziggehouden sinds hij opnieuw naar Nieuw-Zeeland is verhuisd in augustus vorig jaar. Bovendien heeft Improbable, de studio waarmee werd samengewerkt voor de game, tegenwoordig andere projecten waar het aan werkt, en zonder Improbable is het volgens Hall onmogelijk om ION te maken.

Geen ION dus, en daarmee lijkt Hall opnieuw een erg ambitieus project niet te kunnen realiseren. Van ION wilde hij een erg uitgebreide space survival game maken met een "levendig" universum, in die zin dat in de game heel wat natuurlijke wetten van kracht zouden zijn die een invloed hebben op alles wat gebeurt.