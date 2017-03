Motiga, de studio achter MOBA shooter Gigantic, heeft 15 van zijn 82 wernemers ontslagen. Volgens Chris Chung, CEO en oprichter van Motiga, was het een moeilijke maar noodzakelijke beslissing om de studio gezond te houden in aanloop naar de release van Gigantic op het online Arc platform. Die release staat gepland voor het tweede kwartaal van dit jaar. Chung benadrukte ook dat de meeste ontslagen zich situeren bij business en operations, en dat de feitelijke ontwikkeling van Gigantic niet in het gedrang komt.