No Man's Sky laat nog eens van zich horen. Hello Games heeft aangekondigd dat volgende week ergens een nieuwe update voor de game wordt gelanceerd. Dat zal alleszins het geval zijn voor de pc-versie, maar of ook de PS4-versie dan meteen de update krijgt, is voorlopig niet bekend. De zogenaamde Path Finder update zou onder meer een nieuw voertuig met zich meebrengen voor de exploratie van planeten. Mogelijk gaat het om een buggy.

Op een concrete releasedatum en meer details is het nog wachten. Inmiddels wordt alvast vermoed dat de Path Finder update er niet toevallig nu zit aan te komen, en dat de update een knipoog is naar die andere space exploration game die er zit aan te komen, Mass Effect: Andromeda.