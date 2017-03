Sinds gisteren kunnen we op PS4 en Xbox One officieel aan de slag met LEGO Worlds, terwijl ook de pc-versie de Early Access-status achter zich heeft gelaten. Later deze week, op 10 maart, verschijnt voorts al de eerste DLC, zij het blijkbaar (tijdelijk) exclusief voor PS4. Het gaat om het LEGO Agents Pack, dat een nieuwe campaign toevoegt waarin spelers aan de slag gaan als geheim agent.

The name's Station. PlayStation.

