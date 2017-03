Orisa, de nieuwste hero voor Overwatch, werd aanvankelijk deze week verwacht, afgaande op het patroon van aankondiging en release van eerdere personages, maar blijkbaar zullen we nu iets langer moeten wachten. Game director Jeff Kaplan liet namelijk weten dat Orisa nog iets langer dan gebruikelijk in de oven moet blijven zitten, waarmee hij PTR bedoelt, waar Blizzard blijkbaar heel wat nuttige feedback over het personage krijgt, waardoor nog allerlei probleempjes aangepakt kunnen worden. Een concrete releasedatum voor Orisa is niet bekend, maar volgens Kaplan zou de hero wel nog deze maand gelanceerd worden.