Rockstar, bekend van GTA en Red Dead Redemption, heeft al meer dan 90.000 dollar uitgekeerd aan hackers. Sinds een tijdje doet Rockstar namelijk een beroep op hackers voor het opsporen van bugs en mogelijk gevaarlijke beveiligingsrisico's waar hun websites en online platformen mogelijk aan blootgesteld worden. Voor alle duidelijkheid: dit gaat niet om de games van Rockstar.

Per bug die voor het eerst geïdentificeerd wordt en die enkel aan Rockstar gerapporteerd wordt, krijgt de ontdekker in kwestie minstens 150 dollar, maar dat bedrag kan aardig oplopen, afhankelijk van de ernst van het ontdekte probleem. Momenteel zouden al 155 bugs gerapporteerd zijn, waarvoor Rockstar dus al 90.000 dollar uitkeerde. Dat is een gemiddelde van 580 dollar per ontdekte bug.