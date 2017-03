De pc-versie van Conan Exiles heeft piemels, groot en klein, en dankzij mods kunnen ze nog groter en langer gemaakt worden. Ook naast de borsten in de game valt moeilijk te kijken. De nog te verschijnenb Xbox One-versie van de game zal het echter sowieso zonder penissen moeten stellen. Volgens creative director Joel Bylos heeft Microsoft al duidelijk gemaakt dat de penissen geen optie zijn voor de Xbox One-versie. Over de borsten en (gedeeltelijke) naaktheid in het algemeen is nog niet gesproken tussen beide partijen.