Eind vorig jaar werd Nex Machina aangekondigd, een nieuwe game van Housemarque (Resogun) in samenwerking met Eugene Jarvis (Defender, Smash TV). Inmiddels lijkt een releasedatum bekend te staan. Voor de game kan via de PlayStation Store namelijk al een pre-order geplaatst worden en daarbij wordt een releasedatum van 23 mei genoemd. Het prijskaartje bedraagt 19,99 euro, maar wie PlayStation Plus heeft betaalt slechts 15,99 euro. Nex Machina lijkt snelle, actievolle top down twin stick arcade shooter gameplay te bieden in het stijltje dat we inmiddels gewend zijn van Housemarque.