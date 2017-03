Wonder Boy: The Dragon's Trap heeft een releasedatum gekregen, tenminste voor PS4, Xbox One en Nintendo Switch. Op die platformen verschijnt de game op 18 april. De pc-versie volgt "enkele weken later". In deze opgepoetste versie van de klassieker zal het mogelijk zijn om met één knop in real-time te wisselen tussen de originele retro graphics en de moderne remake.