Telltale heeft de eerste screenshots vrijgegeven van hun Guardians of the Galaxy game. Ook zijn wat details omtrent het verhaal onthuld. In de game ga je aan de slag als Star-Lord, die samen met zijn crew tijdens zijn reis in het melkwegstelsel een krachtig artefact ontdekt. Elk van de Guardians heeft zo zijn eigen redenen om het artefact te begeren, maar er is ook een slechterik, de laatste in haar soort, die achter het relikwie aan zit. Ook is de cast onthuld:

Star-Lord: Scott Porter (Friday Night Lights, The Walking Dead: The Telltale Series

Gamora: Emily O’Brien (The Young and the Restless, Middle Earth: Shadow of Mordor)

Rocket: Nolan North (the Uncharted series, Pretty Little Liars, 47% of all video games)

Drax: Brandon Paul Eells (Watch Dogs)

Groot: Adam Harrington (The Wolf Among Us, League of Legends)