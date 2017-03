Lange tijd heeft Blizzard een oogje dichtgeknepen wat de praktijk van het verkopen van dungeon runs betreft, maar daar is nu een einde aan gekomen. Blizzard heeft namelijk heel wat topspelers van sterke clans een slag van de banhamer verkocht om zo een signaal te geven aan de rest van de spelers. Het gaat daarbij om spelers die bewust geld vroegen om low-level spelers doorheen dungeons te helpen. Daar maakten ze ook actief reclame voor. Blizzard zegt dat dit duidelijk tegen de gebruikersvoorwaarden is. Als er wat dit betreft geen verandering komt bij spelers, zullen in de toekomst zwaardere straffen worden uitgedeeld, en niet alleen aan topspelers die het aanbieden maar ook aan spelers die er gebruik van maken.