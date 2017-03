Compile Heart heeft een nieuwe teaser website gelanceerd, vermoedelijk voor een nieuwe Genkai Tokki game, aangezien Otton, de mascotte van de reeks, te zien is. De website vraagt bezoekers om hun voorkeur uit te spreken voor hetzij borsten hetzij billen. Of de keuze van bezoekers uiteindelijk ook iets uitmaakt, is niet bekend. Momenteel zijn de billen met een comfortabele voorspring aan het winnen.