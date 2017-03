Harmonix en Hasbro kondigen de fysieke kaartgame Dropmix aan. Daarin is het de bedoeling om met behulp van een aantal kaarten een liedje te maken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een elektronisch bord, dat wordt verbonden met een gratis app, om zo de muziek hoorbaar te maken en de score bij te houden. Dropmix verschijnt in september 2017 en dit jaar verschijnen er alvast 300 kaarten. De eerste spelmode die wordt aangekondigd is Clash Mode, waarin je het 1vs1 of 2vs2 tegen elkaar kan opnemen.