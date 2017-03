Jean Pierre "JP" Kellams heeft aangekondigd dat hij PlatinumGames verlaat, na er bijna 10 jaar te hebben gewerkt. Kellams trok 15 jaar geleden naar Japan om er zijn droom om games te maken te realiseren. Hij belandde uiteindelijk bij PlatinumGames, waar hij het verhaal van Vanquish schreef en creative producer was voor Scalebound. Hij was ook goede maatjes met Kamiya en verzorgde de Engelse versie van heel wat games van de studio, waaronder Bayonetta. Hij was ook een soort tussenfiguur tussen de Japanse studio en de Westerse wereld. Wat hij nu precies gaat doen, is niet bekend, maar naar eigen zeggen zit nieuwe uitdagingen omarmen in zijn DNA.